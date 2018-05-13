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KEMA Vakfı, yangın felaketine karşı gereken önlemlerin acilen alınmasını istedi

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı (KEMA) yangın felaketine karşı gereken önlemlerin acilen alınmasını istedi.

KEMA Vakfı, yangın felaketine karşı gereken önlemlerin acilen alınmasını istedi

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı (KEMA) yangın felaketine karşı gereken önlemlerin acilen alınmasını istedi.

13 Mayıs 2018 Pazar 08:52
KEMA Vakfı, yangın felaketine karşı gereken önlemlerin acilen alınmasını istedi

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı (KEMA) yangın felaketine karşı gereken önlemlerin acilen alınmasını istedi.
 

KEMA Başkanı Orhan Aydeniz yaptığı açıklamada, yıllardır yapılan tüm yapıcı ve samimi uyarılara rağmen; yangın felaketine zemin hazırlayan kuru ot temizliğine önem verilmediğini belirterek,  yol kenarları ve refüjlerin bakımsız, kuru ot ve çöplerle kaplı olmasının, hem yollarda seyahat eden sürücüleri olumsuz yönde etkilediğini hem de ülkeye gelen yabancılar üzerinde hoş olmayan etki bıraktığını söyledi.
 

Aydeniz, “Ülkemize gelen yabancılar otlarla kaplanmış bakımsız yollarda seyahat ederse, tarihi eserlerde çöplerle ve bakımsız tuvaletlerle yüz yüze gelirse, yollarda hayvan leşleri görürse, deniz sahillerinde çöplerin arasında güneşlenirse, kırsal alanlarda ve ormanlarda çöplerin arasında dolaşmak zorunda kalırsa, turizm sektörünün gelişmesini de bekleyemeyiz” dedi.
 

Yürürlükteki; “Arazi yangınları ile Mücadele Yasasının 5(3) Maddesine göre ‘Anayol hendekleri arazilerde çıkabilecek yangınları önlemek amacı ile devletçe her yıl mevsiminde temizlenir’” hükmü bulunduğunu anımsatan Aydeniz, geçmişten günümüze yollardaki kuru ot temizliğinin düzenli olarak yapılmadığını belirtti.
 

Aydeniz, iklim koşulları nedeniyle, ülkemizde yangın felaketi çıkma riskinin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, önce devletin, yangını önleyici önlemleri alması ve vatandaşların da almasını sağlaması gerektiğini söyledi.
 

Öte yandan Belediyelerin de sorumluluk alanlarındaki kuru otları zamanında temizlemesi gerektiğine işaret eden Aydeniz, “Herkesin gördüğü bir sorun karşısında bile bu denli kayıtsız kalan yöneticilerden, daha ciddi konulara el atması beklenebilir mi?” diye sordu.
 

Aydeniz,  KEMA Vakfı olarak yangına Zemin hazırlaması nedeniyle kuru ot temizliğine acilen başlanılması gerektiğini hatırlatarak, Güneyde; yollardaki otlar Nisan ayında temizlendi ve Mayıs ayında da yangınla mücadele amacıyla 2 yangın helikopteri kiralandığını anımsattı.
 

Son Güncelleme: 13.05.2018 11:59
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