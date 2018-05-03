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Kema Vakfı, çam kese böceği mücadelesine ayrılan bütçenin artırılmasını talep etti

KEMA Vakfı Başkanı Orhan Aydeniz, çam kese böceği ile mücadele için ayrılan bütçenin artırılmasını ve ivedilikle ihaleye çıkılmasını talep etti.

Kema Vakfı, çam kese böceği mücadelesine ayrılan bütçenin artırılmasını talep etti

KEMA Vakfı Başkanı Orhan Aydeniz, çam kese böceği ile mücadele için ayrılan bütçenin artırılmasını ve ivedilikle ihaleye çıkılmasını talep etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 06:50
Kema Vakfı, çam kese böceği mücadelesine ayrılan bütçenin artırılmasını talep etti

KEMA Vakfı Başkanı Orhan Aydeniz, çam kese böceği ile mücadele için ayrılan bütçenin artırılmasını ve ivedilikle ihaleye çıkılmasını talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan Aydeniz, çam kese böceği zararlısının ormanlara çok büyük zarar verdiğini kaydederek, biyolojik mücadele ve elde edilen yüksek başarı oranının mutluluk verici olduğunu ancak mücadelenin en az 4-5 yıl devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Aydeniz açıklamasında, “Yaptığımız temaslar sonucunda bu mücadelenin bu yıl da yapılacağı, bunun için de bir bütçenin oluşturulduğu bilgisini aldık. Fakat bu amaçla ayrılan tahsisat ile geçen yıl yapılan alanın da altında bir alanda mücadele yapılabilecek” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler ve seçim yasakları da hesaba katılarak, mücadelenin zamanında yapılabilmesi için ivedilikle önlem alınması ve ihalenin mücadele mevsiminden (Kasım sonu- Aralık başı) en geç 3-4 ay önce sonuçlandırılmasının sağlanması gerektiğini belirten Aydeniz, ilaçlamada kullanılan biyolojik larvasit  ile helikopterin ülkeye gelmesi için bu sürenin gerekli olduğuna işaret etti.

Aydeniz, “Bu nedenle bütçenin an az 15 bin hektar bir alan yapacak şekilde artırılması ve ivedilikle ihalenin sağlanması  büyük önem arz etmektedir” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 03.05.2018 09:57
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