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KELLE: “TÜRKİYE’DEN GELEN SUYUN TARIMDA KULLANILMASI ÇALIŞMALARI BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI”

KELLE: “TÜRKİYE’DEN GELEN SUYUN TARIMDA KULLANILMASI ÇALIŞMALARI BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI”

21 Mart 2018 Çarşamba 14:32
KELLE: “TÜRKİYE’DEN GELEN SUYUN TARIMDA KULLANILMASI ÇALIŞMALARI BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI”
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KIBRIS TÜRK ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI KELLE, DÜNYA SU GÜNÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLANDI

Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. Kelle, Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan su sıkıntısının, ortadan kaldırılması için Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun tarımda sulama suyu olarak kullanılması amacıyla başlatılan çalışmaların, üreticilerin maliyetlerini yükseltmeyecek şekilde bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. Kelle, Dünya Su Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 22 Mart 1993’te aldığı kararla, dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek ve içilebilir su kaynaklarının korunması, çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturulduğunu belirtti.
22 Mart Dünya Su Günü’nün sadece kutlamalarla kalmaması gerektiğine işaret eden Kelle, suyun kullanılması, muhafaza edilmesi ve verimli bir şekilde tarımsal üretimde sulamaya verilmesi için elle tutulur projelerin bir an önce hayata geçmesini beklediklerini, kurak bir iklime sahip olan ülkede bu tip önlemlerin alınmasının elzem olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Ç. KelleÇiftçiler Birliği Genel BaşkanıKuzey Kıbrıs’ta Yaşanan Su Sıkıntısı
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