Kelle: ‘’Çiftçilerimiz Ülke Kalkınmasında Önemli Yere Sahip’’

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, çiftçilerin ülke kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kelle, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kelle mesajında şöyle dedi:

“Ülke ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında çiftçilerimizin katkısı yadsınamaz. Tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerimiz, topraktan sofraya üretimin her kademesinde önemli rol almaktadır.

Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeğinin karşılığı ödenemez. Tüm imkansızlıklara rağmen üretimden kopmadan, azmi ile toprağı işlemeye gayret eden çiftçimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarız.”