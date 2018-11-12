Kek, Eğitimlerine “medya Ve Kadın” Konulu Seminerle Devam Edecek

Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Kadın Eğitimi Kolektifi (KEK) ve Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği’nin iş birliği ile düzenlenen eğitimler devam ediyor.



KEK’ten verilen bilgiye göre, bu bağlamda 8 Kasım akşamı “Kadına Yönelik Şiddet” konulu seminer gerçekleştirildi.



Şiddet nedir? Şiddet Türleri ve sonuçları nelerdir? Şiddete maruz kalma ya da şahit olma durumunda yapılması gerekenler nelerdir? Gibi konularda karşılıklı paylaşımlarda bulunularak etkileşimli bir sunum yapıldı.



“Medya ve Kadın” semineri bugün saat 18.30’da yapılacak. Seminerler, 19 Kasım Pazartesi “Ev İçi Emek ve Ötesi”, 26 Kasım Pazartesi “Kıbrıs’ta Kadın Hareketi Tarihi” ve 29 Kasım Perşembe ise “Beden Politikaları” konularıyla devam edecek.



Tüm seminerler ücretsiz olup, en az dört tanesine katılanlara sertifika verilecek.



Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği Lokali’nde yapılan seminerlere kayıt için 0548 842 02 72 numaralı telefon aranabiliyor.



(RU/HÖ)