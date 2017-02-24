Kefaletle serbest kaldı...

Kardeşine ait İngiliz pasaportunu sahteleyerek ülkeye giriş çıkış yapmak için tedavüle süren Erbil Erdemirci, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

İngiltere’den Güney Kıbrıs’a gelip, abisine ait sahtelenmiş pasaportla Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan Erbil Erdemirci, aynı pasaportla Bostancı Kara Çıkış Kapısı’ndan Güney’e geçmek isterken tutuklandı.

Hasta annesini ziyarete gelen Erbil Erdemirci, dün, işlediği suçlardan ileride yargılanmak üzere, iki kefilin lehine imza ettiği 100’er bin TL’lik kefalet senetleri karşılığında serbest bırakıldı.

Teminat şartlarını yerine getiren Erbil Erdemirci, ayrıca, davaları sonuçlanıncaya değin KKTC dışına çıkmaktan men edilip, haftada bir kez en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunacak.

Soruşturma bitti

Dünkü teminat duruşmasında İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Serhan Bundak, meselenin olgularını aktarması için Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Dörtyol Polis Karakolu’nda görev yapan Polis Memuru Baki Bakioğlu’nu tanık olarak dinletti.

Tanık polis Baki Bakioğlu, zanlının, 22 Şubat 2017’de, Bostancı Kara Giriş Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak maksadıyla, kardeşi adına düzenlenmiş İngiliz pasaportu üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle önceden sahtelediği pasaportu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründüğünü söyledi.

Tutukladığı zanlı aleyhine yürüttüğü soruşturmasını tamamladığını kaydeden tanık polis, mahkemeden zanlı aleyhine uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç, KKTC dışına çıkmaktan men ettiği zanlıyı, KKTC vatandaşı iki kefilin lehine imza edeceği 100’er bin TL meblağlı kefalet senedi karşılığında serbest bıraktı.

Yargıç ayrıca, zanlının, haftada bir en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücut etmesine emir verdi.



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