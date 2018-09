“keep Lefke Clean” Gönüllüleri Geniş Çaplı Temizlik Yaptı

Lefkoşa, 10 Eylül 18 : “Keep Lefke Clean!” isimli hareket, Lefke bölgesini temizlemeye devam ediyor. Çevreci harekete üye gönüllüler, Cumartesi günü Gemikonağı sahil şeridini hem karadan hem denizden iki ekiple çöplerden arındırdı.



Keep Lefke Clean’den verilen bilgiye göre, 6 hafta önce James Cem Bradley, Niyazi Toros, Ali Polili, Mustafa Çorba, Cihan Erdoğan adındaki gönüllü 5 çevre dostu tarafından başlatılan çevreci hareket, gün geçtikçe yeni gönüllüler ve duyarlı vatandaşların katılımıyla büyümeye devam ediyor.



Geçtiğimiz cumartesi, denizden Zekâ Çorba ve nişanlısı Hatice Kaptanoğlu botlarıyla, Afrodit Hotelden gelen yabancı çevreci dostlar çocukları ve sörfleriyle, Cihan Erdoğan ve Eser Maraşhuna deniz altına dalarak fileli torbalarla deniz altından, Mardinli Restoran\'dan Gemikonağı Adil Benzin Petrol istasyonu karşısına kadar geniş çaplı bir temizlik gerçekleştirdi.



BRADLEY



Keep Lefke Clean gönüllüleri sözcüsü James Bradley, denizden sokak lambası, teneke bira, şişe bira ve plastik çöpleri çıkartıldığını, bunu yapanların utanması gerektiğini söyleyerek, kara ekibinin Mardinli Restoran önündeki derenin denize bağlandığı köprü altından yığınlarca plastik ağırlıklı çöp çıkarıldığını ve bu derenin yağmurların gelmesiyle denizi çöplük haline getireceğine dikkat çekti.



Bradley, “artık bu felakete dur demenin vakti geldi diyerek, daha fazla geç kalınmaması için tüm halkı çevreyi korumaya, geleceği temiz tutmaya çağırdı.



Keep Lefke Clean gönüllüleri haftaya yeni organizasyon ve temizlik güzergâhlarını duyuracağını bildirerek, halka ülkenin değerini bilme ve doğayı kirletmeme çağrısı yaptı.



(RU/ÖK) FOTOĞRAFLI