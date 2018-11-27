Ked: “fikret Demirağ’ı Saygıyla Anıyoruz”



Lefkoşa, 27 Kasım 18 (.): Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, şair Fikret Demirağ’ın 8’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

KED Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan tarafından yayımlanan mesajda, Kıbrıs’ın yetiştirdiği en önemli şairlerden olan ve 28 Kasım 2010 tarihinde hayatını kaybeden Fikret Demirağ’ı 8’inci ölüm yıl dönümünde saygıyla andıkları belirtildi.

Soyalan, “Demirağ, şiirlerinde toplumsal olayları, Kıbrıs’ın acılarını, parçalanmışlığını ve Kıbrıslıların barış hasretini irdelerken, şiirimize de önemli başyapıtlar bırakmıştır. Ölümünün 8’inci yılında bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

(GÖZ/YIL)

