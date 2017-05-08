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08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:16

Ked, Ali Nesim’in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) Başkanı Yıltan Taşçı, Kıbrıs Türk edebiyatının önemli yazarlarından Ali Nesim’in 3’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ked, Ali Nesim'in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı
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Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) Başkanı Yıltan Taşçı, Kıbrıs Türk edebiyatının önemli yazarlarından Ali Nesim’in 3’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Taşçı, mesajında, 9 Mayıs 2014’te ölen Ali Nesim’in Kıbrıslı Türk edebiyatının en üretken yazarlarından biri olduğun belirterek, ölümünün 3’üncü yılında kendisini saygıyla andıklarını belirtti.

Taşçı şöyle devam etti:

“Ali Nesim, uzun yıllar öğretmenlik yapmış, Eğitim Bakanlığı’nda yönetsel türlü görevler üstlenmiş, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları müdürlüğünde bulunmuş, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği başkanlığını yürütmüş, çok çalışkan ve üretken bir yazardı. Zeytin sevgisiyle de tanınan Ali Nesim, özellikle toplumsal konular ve Kıbrıslı Türkler konularındaki araştırma-incelemeleri ve hikâyeleriyle edebiyatımıza çok büyük katkıda bulunmuştur. Nesim, ‘Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular’, ‘Batmayan Eğitim Güneşlerimiz’, ‘Şahmaran’, ‘Kıbrıslı Türklerin Kimliği’, ‘Sosyal Yaşam ve Kültürüyle Templos’ ve Türkçe, İngilizce, Yunanca ve Almanca dillerindeki ‘Bir Zeytin Ağacının Feryadı’ adlı kitaplarıyla yaşamaya devam edecektir”

(DOĞ/FEZ)     FOTOĞRAFLI

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