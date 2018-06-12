Kazıların Durdurulacağı Haberlerine Yalanlama…

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ, KAZILARIN DURDURULACAĞINA İLİŞKİN RUM BASIN HABERLERİNİ YALANLADI
Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP),“kayıp kazılarının durdurulacağına” ilişkin Rum basın haberlerini yalanladı.
Komiteden yapılan yazılı açıklamada, böyle bir konunun hiç konuşulmadığı, gündemde olmadığı ve planlanmadığı belirtildi.
Açıklamada, Komite’nin aldığı her kararın altında 3 üyenin ortak imzasının bulunduğu da yinelendi.
Kayıp kazılarının durdurulacağına ilişkin iddia, dünkü Politisgazetesinde yer almıştı.