banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95307
ALTIN
190.857
DOLAR
4.5723
STERLİN
6.1294
EURO
5.3832
Satıcı tutuklu yargılanacak
SATICI TUTUKLU YARGILANACAK
İmran tutuksuz yargılanacak
İMRAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Satıcıya hapis cezası
SATICIYA HAPİS CEZASI
Voyvodalar yine hapis cezası aldı
VOYVODALAR YİNE HAPİS CEZASI ALDI
banner282

Kazıların Durdurulacağı Haberlerine Yalanlama…

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ, KAZILARIN DURDURULACAĞINA İLİŞKİN RUM BASIN HABERLERİNİ YALANLADI

Kazıların Durdurulacağı Haberlerine Yalanlama…

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ, KAZILARIN DURDURULACAĞINA İLİŞKİN RUM BASIN HABERLERİNİ YALANLADI

12 Haziran 2018 Salı 17:09
Kazıların Durdurulacağı Haberlerine Yalanlama…


KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ, KAZILARIN DURDURULACAĞINA İLİŞKİN RUM BASIN HABERLERİNİ YALANLADI

Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP),“kayıp kazılarının durdurulacağına” ilişkin Rum basın haberlerini yalanladı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, böyle bir konunun hiç konuşulmadığı, gündemde olmadığı ve planlanmadığı belirtildi.

banner277
Açıklamada “Bundan önceki 12 yılda olduğu gibi Komite halen kayıp haldeki yüzlerce kişiyi bulup kimliklendirip, usulünce defin işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına kalıntılarını ailelerine teslim etmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Komite’nin aldığı her kararın altında 3 üyenin ortak imzasının bulunduğu da yinelendi.

Kayıp kazılarının durdurulacağına ilişkin iddia, dünkü Politisgazetesinde yer almıştı.

 

banner288
Son Güncelleme: 12.06.2018 20:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 Haziran 2018 Çarşamba Gündemi
13 Haziran 2018 Çarşamba Gündemi
DP Lefkoşa Adaylarını Bedesten’de Tanıttı
DP Lefkoşa Adaylarını Bedesten’de Tanıttı
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Aygın, Ktezo Yetkilileriyle Bir Araya Geldi
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Aygın, Ktezo Yetkilileriyle Bir Araya Geldi
“doğu Akdeniz’deki Rezervleri Ortak Akılla Değerlendirmek Önemli Bir Sorumluluk”
“doğu Akdeniz’deki Rezervleri Ortak Akılla Değerlendirmek Önemli Bir Sorumluluk”
Seçim Haberleri… Özçınar, Stö’lerle Biraraya Gelerek Projelerini Paylaştı
Seçim Haberleri… Özçınar, Stö’lerle Biraraya Gelerek Projelerini Paylaştı
Seçim Haberleri… Ykp’li Belediye Meclisi Adayları Bes’i Ziyaret Etti
Seçim Haberleri… Ykp’li Belediye Meclisi Adayları Bes’i Ziyaret Etti
Üstel: “Meclis’te nisabı sağlamak hükümetin sorumluluğundadır”
Üstel: “Meclis’te nisabı sağlamak hükümetin sorumluluğundadır”
Gürcafer: “Devletin tüm kurumları çağdışı kaldı”
Gürcafer: “Devletin tüm kurumları çağdışı kaldı”
Trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim