Kazı Kazanlar Satışa Çıktı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi, “Kazı Kazan”ların 10 Ağustos Cuma gününden itibaren satışa çıktığını duyurdu.



KKTC Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, kazı kazan şans oyununun devlet güvencesinde olduğu vurgulanarak, satış fiyatının da 2 TL olarak belirlendiği kaydedildi.



Seyyar piyango bayilerinden ya da şans oyunları oynanan bayilerden satın alınabilecek kazı kazanlarda en düşük ikramiyenin 2 TL, en yüksek ikramiyenin ise 75 bin TL olduğu belirtildi.



Açıklamada, 50 TL’ye kadar olan ikramiyelerin sadece kazanan bileti satan bayi, 50 TL üzeri ikramiyelerin ise Piyangolar Birimi tarafından ödeneceği vurgulandı.



KAZI KAZAN (HEMEN KAZAN) NASIL OYNANIR?





Açıklamada kazı kazanın nasıl oynanacağı ise şöyle belirtildi:



“Kazı kazan biletinde bulunan metalik renkli kısım kazınır. Kazınan kazı kazan biletinde altı adet rakam (para miktarları) çıkacaktır. İkramiye kazanabilmek için bu çıkan rakamların 3 tanesinin aynı ikramiye olması gerekmektet aynı ikramiyeyi bulan kazanacaktır.”



