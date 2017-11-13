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13 Kasım 2017 Pazartesi 11:02

Kazalardan ders almıyoruz!

Kazalardan ders almıyoruz!
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Kazalardan ders almıyoruz!

7 bin 478 araç kontrol edildi, 803 sürücü hakkında ileri işlem yapıldı… Sürat ve cep telefonu yine ilk sıralarda...

Ülke genelinde 6-12 Kasım tarihleri arasında yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 7 bin 478 araç sürücüsü kontrol edildi ve toplam 803 araç sürücüsü hakkında ileri işlem başlatıldı.

Haklarında ileri işlem yapılan araç sürücülerinden 155’i süratli araç kullanmak, 149’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 75’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 55’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 35’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 27’si alkollü araç kullanmak, 24’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 23’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 14’ü tehlikeli sürüş yapmak, 15’i muayenesiz araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak ve geriye kalanlar da diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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