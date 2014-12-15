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Kazakistan’ın 23. Bağımsızlık Yıldönümü Dolayısyla LAÜ’de Etkinlikler Düzenlenecek

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, ülkelerinin 23’üncü bağımsızlık yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Kazakistan’ın 23. Bağımsızlık Yıldönümü Dolayısyla LAÜ’de Etkinlikler Düzenlenecek

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, ülkelerinin 23’üncü bağımsızlık yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

15 Aralık 2014 Pazartesi 17:05
Kazakistan’ın 23. Bağımsızlık Yıldönümü Dolayısyla LAÜ’de Etkinlikler Düzenlenecek
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 Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, ülkelerinin 23’üncü bağımsızlık yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

LAÜ’den yapılan açıklamaya göre, LAÜ’de yarın saat 11:00’de başlayacak kutlamalar çerçevesinde ilk olarak LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi girişinde Kazakistanlı öğrenciler tarafından Kazakistan kültürünü ve tarihini yansıtan bilgilendirici stantlar açılacak.

Program kapsamında daha sonra 17:00-18:30 saatleri arasında, Kazakistan’ın kültürel özelliklerini anlatan görüntüler, geleneksel dans gösterileri, defile ile şiir sunumları yer alacak.

Ardından da LAÜ Fun Club’ta  20:00-23:00 saatleri arasında 23’üncü bağımsızlık yıldönümü pastası kesilecek ve yöresel müzikler eşliğinde dans gösterimleri gerçekleşecek.

Son Güncelleme: 15.12.2014 19:12
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Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) Eğitim Gören Kazakistanlı öğrencilerülkelerinin 23’üncü Bağımsızlık Yıldönümünü çeşitli Etkinliklerle Kutlayacak.
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