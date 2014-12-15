Kazakistan’ın 23. Bağımsızlık Yıldönümü Dolayısyla LAÜ’de Etkinlikler Düzenlenecek

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, ülkelerinin 23’üncü bağımsızlık yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

LAÜ’den yapılan açıklamaya göre, LAÜ’de yarın saat 11:00’de başlayacak kutlamalar çerçevesinde ilk olarak LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi girişinde Kazakistanlı öğrenciler tarafından Kazakistan kültürünü ve tarihini yansıtan bilgilendirici stantlar açılacak.

Program kapsamında daha sonra 17:00-18:30 saatleri arasında, Kazakistan’ın kültürel özelliklerini anlatan görüntüler, geleneksel dans gösterileri, defile ile şiir sunumları yer alacak.

Ardından da LAÜ Fun Club’ta 20:00-23:00 saatleri arasında 23’üncü bağımsızlık yıldönümü pastası kesilecek ve yöresel müzikler eşliğinde dans gösterimleri gerçekleşecek.