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Kazakistan, İsveç'e Uranyum İhracatına Başladı!

Kazakistan Ulusal Atom Kurumu'nun (Kazatomprom), İsveç'e uranyum ihracatına başladığı bildirildi. 

Kazakistan, İsveç'e Uranyum İhracatına Başladı!

Kazakistan Ulusal Atom Kurumu'nun (Kazatomprom), İsveç'e uranyum ihracatına başladığı bildirildi. 

14 Haziran 2018 Perşembe 12:04
Kazakistan, İsveç'e Uranyum İhracatına Başladı!

Kazakistan Ulusal Atom Kurumu'nun (Kazatomprom), İsveç'e uranyum ihracatına başladığı bildirildi. 
Kazatomprom'dan yapılan yazılı açıklamada, nükleer enerji santrallerinin ihtiyaçları için nükleer yakıt alımı ihalesi sonucu Kazatomprom ile İsveç devlet şirketi Vattenfall AB arasında yapılan iş birliği anlaşması çerçevesinde Kazakistan'ın İsveç'e ilk uranyumu ihraç ettiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu anlaşmanın Kazatomprom'un, ihracat coğrafyasının çeşitlendirilmesini ve yeni nükleer yakıt piyasasına çıkmasını sağladığı kaydedildi.

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Vattenfall AB, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Almanya ve Polonya'da 7 nükleer reaktörü işletiyor.
Güney Kazakistan, Kızılorda ve Akmola eyaletlerindeki 20 uranyum kuyusundan yılda 20 bin tondan fazla uranyum üreten Kazakistan, bu alanda dünyada lider konumda bulunuyor.
Kazakistan, Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Hindistan ve AB ülkelerine uranyum ihracatı yapıyor.
 


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Son Güncelleme: 14.06.2018 20:51
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