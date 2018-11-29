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Kazak tutuklu yargılanacak

Cihangir’de birlikte yaşadığı kız arkadaşına bu yıl içinde dördüncü kez şiddet uygulayan zanlı Recep Kazak, “Darp” ve “Cinsel Taciz” suçlamasıyla tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kazak tutuklu yargılanacak

Cihangir’de birlikte yaşadığı kız arkadaşına bu yıl içinde dördüncü kez şiddet uygulayan zanlı Recep Kazak, “Darp” ve “Cinsel Taciz” suçlamasıyla tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:46
Kazak tutuklu yargılanacak

Kazak tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren  Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde görev yapan polis memuru Kamuran Kale olayla ilgili bulguları aktardı. Kale, zanlının 25.11.2018 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Cihangir’de bulunan ikametgahında birlikte yaşamakta olduğu sevgilisi E.I. ile aralarında çıkan tartışma sonucunda sağ eliyle kadının yüzünün sol kısmına eliyle tokat atıp akabinde saçlarından tutup yerde sürüklemesine müteakip, sağ ayağıyla müştekinin beline tekme atmak suretiyle darp edip, ithale-i lisanda ve cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Kamuran Kale, zanlının aleyhinde yürütülen soruşturma neticesinde zanlının müştekiyi 30 Ocak’ta tarihinde darp edip, vahim zarara uğrattığını ve aleyhinde dosya tanzim edildiğini, yine 7 Şubat’ta müştekiyi tekrar darp ettiğini; son olarak da zanlının 11 Eylül’de müştekiyi yine darp etmiş olup müştekinin şikayetini geri çekmesinden dolayı bahse konu suçun daha ileri götürülmediğinin tespit edildiğini kaydetti. Kale, zanlının  TC vatandaşı olup, çalışma izinsiz olduğunu belirtip,  bir ayı geçmemek üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunmasını talep etti.
Mahkemede söz alan Recep Kazak, “İftiradır. Beni kendisi darp etti. Beni hep kendisi döverdi. Tüm ailem burada. Türkiye’ye gitmek istemiyorum” dedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının teminata bağlıyken, konu şikayetin yapıldığına vurgu yaparak, zanlının bir ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KazakŞiddet
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