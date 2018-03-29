KAZADA KUSURLU BULUNDU!

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29 Mart 2018 Perşembe 10:20
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Gazimağusa’da 2015 yılında forklift ile geri geri giderken iş arkadaşına çarparak ölümüne neden olan Tansel Ümit Zaimler 2 yıl hapse mahkûm edildi

Gazimağusa’da, 10 Nisan 2015 tarihinde, “Döveç” isimli şirketin inşaatında çalıştığı esnada, yönetimindeki LP 175 plakalı forklift araç ile geri geri giderken esnada, iş arkadaşı Aydın Nurçin’e çarparak ölümüne neden olan Tansel Ümit Zaimler dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti tarafından suçlu bulunarak 2 yıl hapse mahkûm etti. Mahkeme, aracın sol dikiz aynasının olmadığına ve bu durumun sanık tarafından bilinmesine rağmen gerekli tedbiri almadan ve dikkatsiz bir şekilde geri geri giderek kazaya sebebiyet verdiğine bulgu yaptı.

Aracın dikiz aynası yoktu

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti adına kararı okuyan, heyet başkanı Fadıl Aksun, kazanın 10 Nisan 2015 tarihinde sanığın, LP 175 plaka kaldıraç araç ile dikkatsiz ve tehlikeli şekilde geri geri gittiği sırada, aynı istikamete doğru yürümekte olan Aydın Nurçin’e çarparak ölümüne sebebiyet verdiğini anımsattı.

Sanığın polise vermiş olduğu ifadesinde, geri geri gittiği esnada bir sarsıntı fark ettiğini ve düz vitese takıp aracı ileri doğru aldığını ve araçtan indiği sırada müteveffayı yerde kanlar içerisinde gördüğünü ifade ettiğini belirten Aksun, müteveffanın hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirmiş olduğunun belirlendiğini söyledi.

Zaimlerin, araç kullandığı esnada aynı iş yerinde çalışan müteveffaya çarptığına değinen Aksun, konu aracın sol dikiz aynasının olmamasının iş yerinin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Aksun, sanığında konu aracın dikiz aynasının olmadığını bildiğini, en azından bunu fark edecek durumda olduğunu belirterek, sanığın buna rağmen hayati aksan olan dikiz aynasının yokluğunda, yolu kendi gözüyle takip etmek yerine dikkatsiz bir şekilde geri geri gittiğini vurguladı.

İş yeri ve Nurçin’in kusurlu olduğu bulgusu yapıldı

Aksun, sanığın yanı sıra, aracı dikiz aynası olmamasına rağmen sanığın kullanımına veren işveren ve aracın geri geri gitmekte olduğunu fark etmesine rağmen dikkatsiz bir şekilde aracın gidiş istikametinde ilerleyen Nurçin’inde kazada katkısal kusuru olduğuna dikkat çekti.

Aksun: Raporun 11 ayda hazırlanması hayret vericidir

İş sağlığı ve güvenliği açısından, iş yerlerinde her türlü risk faktörünün ortadan kaldırılmasının hayati derecede önem taşıdığına vurgu yapan Aksun, işverenlerin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmelerinin elzem olduğu kadar, bu hususların da etkin bir şekilde denetimden geçirilmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Oy birliği ile alınan kararda birçok konuya dikkati çeken Aksun, çalışma dairesinin de, ilgili raporu kazadan 11 ay gibi uzun bir süre sonra hazırlanmasını da hayretle karşıladıklarını dile getirdi.

Sanığın topluma kazandırılması gerekir

Sanığın suçunu kabul etmesini, tahkikat sırasında polise yardımcı olmasını, sabıkasız ve genç olmasını sanık lehinde değerlendirerek, sanığın topluma kazandırılması gerekliliğine vurgu yapan Aksun, sanığı 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Havadis

Son Güncelleme: 29.03.2018 10:29
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