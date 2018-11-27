Kazada Hasan Anıt ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Hasan Anıt (E-27), yönetimindeki RF 329 plakalı araç ile İnönü istikametinden gelip ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden kavşakta durmadan karşıya Kurudere istikametine geçmek istediği sırada o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Murat Alparslan (E-47), yönetimindeki MD 266 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır yaralanan RF 329 plakalı araç sürücüsü Hasan Anıt, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, kazada hafif yaralanan MD 266 plakalı araç sürücüsü Murat Alpaslan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Reşat Kahraman (E-26) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmışlardır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.