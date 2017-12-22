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Kaza yaptı olay yerinden kaçtı

Kaza yaptı olay yerinden kaçtı

22 Aralık 2017 Cuma 08:57
Kaza yaptı olay yerinden kaçtı
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ereboyu’nda bulunan Avenium önünde dün sabahın ilk saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

MD 503 plakalı salon aracı kullanan kimliği henüz meçhul sürücü, Gültekin Şengör Sokak yönünden Mehmet Akif Caddesine doğru giderken dikkatsizliği sonucu,  yüzde 98 mlg alkol tesiri altında seyreden Olkan Özyanık’ın sürdüğü PE 551 Z plakalı aracın sol yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile sağa doğru savrulan PE 551 Z plakalı araç Dereboyu Avenium önünde bulunan kaldırım üzerindeki 3 demir direğe çarparak durabildi. MD 503 plakalı araç sürücüsü isim ve adresini vermeden kaza yerinden kaçtı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

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