Kaza Yaptı Dayak Yedi



Önceki gün Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazası meydan dayağına dönüşürken kazaya karışan Yılmaz Fırat ve amcası Mahmut Fırat Yeni Bakış’a kazanın ardından yaşadıklarını anlattı.Yılmaz Fırat’ın kullanımında olan aracıyla trafikte seyrettiği esnada öndeki araca çarptığını daha sonra araçta hamile bir kadın olduğunu öğrenerek, korkup olay yerinden kaçtığını dile getiren amca Mahmut Fırat, tanıdık bir polisin kendisini araması ile yeğenini polise götürmek için gittiği Güneşköy’de araçlarına çarptıkları kişilerin yakınları olan 15 kişi tarafından yeğeninin öldüresiye dövüldüğünü ileri sürdü. Fırat, şikayetçi olmalarına rağmen polisin olaya karışan 15 kişiden sadece 4’üne dava okuduğunu ve daha sonra serbest bıraktığını iddia ederek yaşananları adaletsizlik olarak nitelendirdi.Fırat olayı şöyle anlattı: “Önceki gün Güzelyurt’ta yeğenim Yılmaz Fırat, şehir içinde aracı ile seyrettiği esnada öndeki araca çarptı, kimse kaza yapmak istemez. Daha sonra araçta hamile bir kadın olduğunu öğrenince olay yerinden korkarak kaçtı. Beni tanıyan bir polisin araması ile olaydan haberim oldu ve yeğenimi Güneşköy’den alıp karakola götürmek için yola çıktım. Güneşköy’e vardığımda. 2 aracın yeğenim Yılmaz Fırat’ın önünü keserek öldüresiye dövdüklerini gördüm.”“Yeğenim Yılmaz Fırat’a hastaneden darp raporu da aldık. Biz de polise karşı taraftan şikayetçi olduğumuzu dile getirdik. Darp raporumuzla birlikte şikayette bulunduk. Olaya karışan 15 kişiden sadece 4’üne ulaşarak dava okuyup serbest bıraktılar. Başka hiçbir işlem yapılmadı. Burası dağ başı mı? O zaman herkes gitsin birbirini öldüresiye dövsün, öldürsün ve elini kolunu sallayarak gezsin dışarda.”“Polise böylesi ciddi bir darp olayında neden sadece dava okuyup serbest bıraktıklarını sorduğumuzda, ilgili polis memurları amirlerinin serbest bırakılmaları emri verdiğini söyledi. Bu kadar ciddi bir darp olayında nasıl oluyor da bu kişiler ellerini kollarını sallayarak tekrar bırakılabiliyor biz şikayetçi olmamıza rağmen.”“Olayın yaşandığı esnada bölgede bulunan bir marketin kamera kayıtları olmasına rağmen ve bizim bunu polise bildirmemize rağmen ne kamera kayıtları incelendi ne de etraftan ifade alındı. Olay açık ve net bir şekilde marketin kamera kayıtlarında olmasına rağmen, polis uğraşmamak için inceleme bile yapmadı. 15 kişinin hepsini oradan tespit edebilirlerdi, ama bırakın kayıtlara bakmayı, çevreden ifade dahi alınmadı.”“Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nü dün arayıp müdür vekili ile görüşerek, sorumluların böylesi ciddi bir darpta neden serbest bırakıldığını sorduğumda beni azarlar gibi konuştu.”“Burası dağ başı mı? Biz de mi arabalara binip elimize sopaları alıp yola düşüp önümüze gelenin yolunu keserek istediğimizi darp edelim? Bu ülkede hak adalet ve yaslar herkese eşit uygulanmıyor mu? Ne zamandan beri şehir eşkıyası gibi yol kesip adam darp etme suç olmuyor. 15 kişinin sadece 4’üne darp davası okunarak serbest bırakılması hangi adalete sığar? Bu yapılan bu şahıslara bir dahaki işleyecekleri suç için cesaret vermenin başka bir adıdır.”Yeni Bakış