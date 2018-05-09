Akşam üzeri meydana gelen trafik kazasında kaza ucuz atlatıldı.

Haspolat-Lefkoşa'da yürekleri korkutan kaza.

Olay yerinden alınan bilgilere göre Haspolattan lefkoşa istikametine gitmekte olan Erkan Karalım'ın kullandığı TMK 046 plakalı UKÜ'ye ait otobüs hamitköy çemberini sol şeritten geçerken bu sırada yine aynı istikamette seyretmekte olan Ömer Mutlu'nun kullandığı PZ 706 plakalı nissan marka aracın sağ şeritten sol şeride geçmesi sonucu, otobüs nissan marka araca sol yan kısmından çarpması sonucu hakimiyetini kaybeden nissan araç yoldan çıkarak gifa holdingin duvarına çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada hafif sıyrıklarla kurtulan Nissan araçta bulunan yolcu konumundaki Nazmiye Mutlu kontrol amaçlı gelen Ambulans ile Hastaneye kaldırıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.