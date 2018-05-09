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Kaza ucuz atlatıldı!

Haspolat-Lefkoşa'da yürekleri korkutan kaza.

Kaza ucuz atlatıldı!

Haspolat-Lefkoşa'da yürekleri korkutan kaza.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 20:33
Kaza ucuz atlatıldı!

Akşam üzeri meydana gelen trafik kazasında kaza ucuz atlatıldı.

Haspolat-Lefkoşa'da yürekleri korkutan kaza.

Olay yerinden alınan bilgilere göre Haspolattan lefkoşa istikametine gitmekte olan Erkan Karalım'ın kullandığı TMK 046 plakalı UKÜ'ye ait otobüs hamitköy çemberini sol şeritten geçerken bu sırada yine aynı istikamette seyretmekte olan Ömer Mutlu'nun kullandığı PZ 706 plakalı nissan marka aracın sağ şeritten sol şeride geçmesi sonucu, otobüs nissan marka araca sol yan kısmından çarpması sonucu hakimiyetini kaybeden nissan araç yoldan çıkarak gifa holdingin duvarına çarparak durabildi.

 Meydana  gelen kazada hafif sıyrıklarla kurtulan Nissan araçta bulunan yolcu konumundaki Nazmiye Mutlu  kontrol amaçlı gelen Ambulans ile Hastaneye kaldırıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 09.05.2018 21:23
Anahtar Kelimeler:
KazasıTrafikHaspolatLefkoşa
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