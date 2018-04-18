Kaza ucuz atlatıldı!

MHA.. Gazimağusa Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan “Ölüm Yolu” olarak da bilinen yolda saat 15.00 sıralarında kaza meydana geldi.
MR 054 Z plakalı kiralık araç, Gazimağusa Devlet Hastanesi istikametine doğru seyir halindeyken sürücü Azamat İskakov, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerleri de derivererek tarlaya savruldu.
Kaza sonucu araç sürücüsü Azamat İskakov ile araçta yolcu olarak bulunan Andrey Khodzinskiy, hafif yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
(MHA)