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13 Mayıs 2017 Cumartesi 06:58

Kaza Trafiği Alt Üst Etti

Kaza Trafiği Alt Üst Etti
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Lefkoşa’da dün trafiğin en yoğun olduğu saatlerde meydana gelen trafik kazasında yönetimindeki kiralık araçla direksiyon hâkimiyetini kaybeden 20 yaşındaki genç sürücü karşı şeride geçti

Lefkoşa’da dün saat 14.30 raddelerinde Mehmet Akif Caddesi boyunca yönetimindeki ND 779 Z plakalı kiralık araçla süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Barış Can Hız, az kalsın felakete neden oluyordu.

Aşırı süratli bir şekilde Bedrettin Demirel Caddesi’ne yönetimindeki araçla giriş yapmak isterken direksiyon hâkimiyetini kaybeden Hız, orta refüje çarparak karşı şeride geçti.

Hız, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 48 yaşındaki Elvira Öztürk’ün kullanımındaki KM 658 plakalı araca çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araçta ise maddi hasar oluşurken, polisin soruşturması devam ediyor. 

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Kaza Trafiği Alt üst Etti
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