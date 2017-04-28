Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2017 Cuma 12:55

Kaza ölüm getirdi

Kaza ölüm getirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Kaza ölüm getirdi

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 


 Lefkoşa - Girne Anayolu 10-11 km’leri arasındameydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak hatalı görülen araç sürücüsü Dilnaz Mamedova dün lefkoşada mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Hatice Zeybek olayla ilgili bulguları aktardı. Zeybek huzurda bulunan zanlı Dilnaz Mamedova’nın 27 Nisan tarihinde saat 23.50 sıralarında yönetimindeki ED 760 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra yolun soluna doğru savrularak akasya ağaçlarına çarpıp tarla içerisinde durduğunu söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Atar’ın yaşamını yitirdiğini diğer yolcular Feray Okuçlu, Hüseyin Doğan ve Umut Şanverdi’nin yaralandığını ifade etti. Polis yaralıların yapılan tedavilerine müteakip müşahede altında tutulduklarını mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlı Mamedova’nın ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.  
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Kaza ölüm Getirdi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gibetsu “baştan Çıkarma” Oyununu Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali’nde Sahneledi Gibetsu “baştan Çıkarma” Oyununu Uluslararası...
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Baraka 1 Mayıs’ta Ara Bölgede Yapılacak Ortak Mitinge Katılım Çağrısı Yaptı Baraka 1 Mayıs’ta Ara Bölgede Yapılacak Ortak...
TDP, 1 Mayıs’a Katılım Çağrısı Yaptı TDP, 1 Mayıs’a Katılım Çağrısı Yaptı
Kar-İş Öğrenci Taşımacılığını 2 Mayıs’tan İtibaren Durdurma Kararı Aldı Kar-İş Öğrenci Taşımacılığını 2 Mayıs’tan...
RUM TARAFI “ETKİN KATILIM VE EŞDEĞER MUAMELE” KONULARINDA AYAK SÜRÜYOR RUM TARAFI “ETKİN KATILIM VE EŞDEĞER MUAMELE”...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Gibetsu “baştan Çıkarma” Oyununu Uluslararası...
Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), “Baştan Çıkarma” oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu’nun düzenlediği&nbsp;...

Haberi Oku