Kaza ölüm getirdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa - Girne Anayolu 10-11 km’leri arasındameydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak hatalı görülen araç sürücüsü Dilnaz Mamedova dün lefkoşada mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Hatice Zeybek olayla ilgili bulguları aktardı. Zeybek huzurda bulunan zanlı Dilnaz Mamedova’nın 27 Nisan tarihinde saat 23.50 sıralarında yönetimindeki ED 760 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra yolun soluna doğru savrularak akasya ağaçlarına çarpıp tarla içerisinde durduğunu söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Atar’ın yaşamını yitirdiğini diğer yolcular Feray Okuçlu, Hüseyin Doğan ve Umut Şanverdi’nin yaralandığını ifade etti. Polis yaralıların yapılan tedavilerine müteakip müşahede altında tutulduklarını mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlı Mamedova’nın ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.