Kaza Nedeni Bonzai Dalgası



Evrim Kamalı



Kıbrıs Manşet Özel Haber





Yeniken-Gönyeli’de, 20 Temmuz Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasına methaldar araç sürücüsü Mehmet Ali Ulçay’ın süpeli hareketleri nedeni ile üzerinde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde bulundması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam huzurda bulunan zanlı Mehmet Ali Ulçay’ın 16 Ocak tarihinde saat 17.00 sıralarında Yeniken-Gönyeli’de, 20 Temmuz Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasına methaldar olduğunu ve süpeli hareketleri nedeni ile üst araması yapmak istendiğini ancak zanlının direndiğini belirterek makul güç kullanılaran üzerinde yapılan aramada giydiği montun iç cebinde üç ayrı pakette 3 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak bir tahkikat başlatıldığını alınan emarenin tahlile gönderikldiğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturma masatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste kalmasına emir verdi.