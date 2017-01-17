Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ocak 2017 Salı 13:02

Kaza Nedeni Bonzai Dalgası

Kaza Nedeni Bonzai Dalgası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 Kaza Nedeni Bonzai Dalgası


Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Yeniken-Gönyeli’de, 20 Temmuz Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasına methaldar araç sürücüsü Mehmet Ali Ulçay’ın süpeli hareketleri nedeni ile  üzerinde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde bulundması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam  huzurda bulunan zanlı Mehmet Ali Ulçay’ın 16 Ocak tarihinde saat 17.00 sıralarında Yeniken-Gönyeli’de, 20 Temmuz Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasına methaldar olduğunu ve süpeli hareketleri nedeni ile üst araması yapmak istendiğini ancak zanlının direndiğini belirterek makul güç kullanılaran üzerinde yapılan aramada giydiği montun iç cebinde üç ayrı pakette 3 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak bir tahkikat başlatıldığını alınan emarenin tahlile gönderikldiğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturma masatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar  huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste kalmasına emir verdi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turist Olarak Geldi, Adam Bıçakladı Turist Olarak Geldi, Adam Bıçakladı
Çin'de Kuş Gribi Tehlikesi Çin'de Kuş Gribi Tehlikesi
Babasına Ait Tabanca Ve Mermilerle Yakalandı Babasına Ait Tabanca Ve Mermilerle Yakalandı
Trafik Kazası.. Ölümden Döndü Trafik Kazası.. Ölümden Döndü
SIR PERDESİ ARALANIYOR SIR PERDESİ ARALANIYOR
ASGARİ ÜCRETTE YENİ GELİŞME! ASGARİ ÜCRETTE YENİ GELİŞME!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Turist Olarak Geldi, Adam Bıçakladı

Haberi Oku