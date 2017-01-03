KAZA KORKUTTU

İskele-Lefkoşa anayolu üzerinde Karavezirler Petrol İstasyonu önünde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Salih Boz yönetimindeki DJ 645 araç ile Pembe Şah yönetimindeki JK 269 plakalı araç yüz yüze çarpıştı.Kaza sonrasında araç içerisinde sıkışan Salih Boz İtfaiye ekipleri çıkarttı. Kazada sağ kol ve bacağında kırıklar meydan gelen Boz Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yenidüzen

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