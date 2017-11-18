KAZA GEÇİREN MİLLETVEKİLİ SİTEM ETTİ!

Güzelyurt yolunda kaza geçiren HP Milletvekili adayı Naim Pınar, tedbir alınmasını istedi...

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda önceki gece 23.00 civarında trafik kazası geçiren Halkın Partisi (HP) Milletvekili adayı Naim Pınar, yolun aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Pınar, söz konusu yolda aydınlatma olmadığı için sadece köpek değil, diğer canlıların da fark edilmesinin güç olduğunu ifade etti.

“Bu yolu kullanan risk altında”