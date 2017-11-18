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18 Kasım 2017 Cumartesi 08:48

KAZA GEÇİREN MİLLETVEKİLİ SİTEM ETTİ!

Bu yolu kullanan risk altında!

KAZA GEÇİREN MİLLETVEKİLİ SİTEM ETTİ!
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Güzelyurt yolunda kaza geçiren HP Milletvekili adayı Naim Pınar, tedbir alınmasını istedi...

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda önceki gece 23.00 civarında trafik kazası geçiren Halkın Partisi (HP) Milletvekili adayı Naim Pınar, yolun aydınlatılması gerektiğini söyledi.
Pınar, söz konusu yolda aydınlatma olmadığı için sadece köpek değil, diğer canlıların da fark edilmesinin güç olduğunu ifade etti. 
“Bu yolu kullanan risk altında” 
Kazadan sonra gazetemize konuşan Pınar, “Söz konusu yol çok karanlık. O yolda birçok kişi hayatını kaybetti. Önümüze atılan köpeğe çarpmayalım diye uğraştık ama kaza yaptık. Yolda katran parçaları vardı. Araba kaydı ve yaklaşık 200 metre kadar sürüklendik. Çok şükür ki canımıza zarar gelmedi. Bu yolu kullananlar risk altındadır. Ulaştırma alanındaki bu ihmallere daha fazla izin vermeyeceğiz. Yol ışıklandırılmalıdır. Bu yol resmen korku filmi bulvarı gibi. Bu düzen değişmeli, bu yolda herkes dikkatli olsun” ifadelerini kullandı. 

 
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