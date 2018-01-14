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Kaza Değil Cinayet

Kaza Değil Cinayet

14 Ocak 2018 Pazar 10:27
Kaza Değil Cinayet
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Kaçak işçi çalıştırılması ve gerekli önlemlerin alınmaması bir cana daha mal oldu. Otel inşaatından düşen Musa Düşkün hayatını kaybetti.

Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde yapımı süren Kaya Artemis Gruba ait otelde dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Ülkemize henüz 15 gün önce çalışmak için gelen Musa Düşkün yaklaşık 4 metreden düşerek hayatını kaybetti. 

Üzerine herhangi bir koruyucu tertibat olmadan üstelik kaçak olarak çalıştırılan 40 yaşlarındaki Musa Düşkün akşam saatlerinde dengesinin kaybederek düştü. 
Ağır yaralanan Musa Düşkün hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. 
Adli Tıp tarafından cenazesi alınan Musa Düşkün’ün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi. 

Yetkililerden alınan bilgiye göre daha önce de kaçak işçi çalıştırıldığı tespit edilip defalarca Çalışma Dairesi tarafından uyarılan Otel’in inşaatı durduruldu. 

Hayatını kaybeden Musa Düşkün’ün cenazesi yapılacak otopsinin ardından memleketi Hatay’a gönderilecek. 

Star Kıbrıs

Son Güncelleme: 14.01.2018 11:43
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