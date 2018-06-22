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Kaynarca, Başbakandan sorunun tekrarlanmayacağı teyidini aldıklarını söyledi

Kaynarca, Başbakandan sorunun tekrarlanmayacağı teyidini aldıklarını söyledi

22 Haziran 2018 Cuma 14:03
Kaynarca, Başbakandan sorunun tekrarlanmayacağı teyidini aldıklarını söyledi

HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ OKUL AİLE BİRLİĞİ DİPLOMA TARTIŞMASIYLA İLGİLİ EYLEMİNİ SONLANDIRDI

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği, Başbakan Tufan Erhürman ile yaptığı görüşmenin ardından,  Milli Eğitim Bakanlığı önündeki eylemini öğle saatlerinde  sonlandırdı.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca, Başbakan ile görüşmelerinin ardından basına yaptığı açıklamada, Başbakan ile görüşmelerinde bu sorunun bir kez daha yaşanmayacağı yönünde teyit almaları üzerine eylemi sonlandırdıklarını kaydetti.

Kaynarca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başı örtülü fotoğraf kullanıldığı nedeniyle imzalanmayan 50 diplomanın imzalanarak Hala Sultan İlahiyat Koleji iradesine iletildiği yönde de teyit aldıklarını ifade etti.

Esas amaçlarının  bu sorunla gelecek yıllarda karşılaşmak olduğunu belirten Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Kaynarca, bunun yaşanmayacağı güvencesi verdiğinden dolayı başbakan Erhürman’a teşekkür ederken, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’i de sabahtan itibaren eylemde bulunan öğrenci ve velilere açıklama yapmamasından dolayı sitem ettiklerini belirtti. 

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Bu olayı amacının okulu kötülemek ve öğrencilerin tercih etmemelerini sağlamak olduğunu da savunan Kaynarca, “Baş örtüsüne takılmayacak bir eğitim sistemi istiyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde sabah başlayan eylemde okunan basın açıklamasında, dün akşam diploma töreninde 50 öğrenciye diplomalarının verilmemesi, “utanç verici ve uygulama”  olarak nitelendirildi.

Açıklamada, “Dört senedir mezun verilen okulumuzda bu yılki mezuniyet törenine kadar sorun yaşanmamıştı. Bu sene ne değişti, hangi gerekçeyle, hangi hesaplar yapılarak suni bir kriz çıkarılmaya çalışılıyor” ifadeleri kullanıldı. 

 


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Son Güncelleme: 22.06.2018 17:07
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