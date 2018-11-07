Kaymakamlık ve Orman Dairesini göreve...



ERGÜN YAHAT

Kıbrıs Manşet Özel Haber



İskele ilçesine bağlı Ardahan köyünde geçtiğimiz gün koçanli tarlalar içerisinde bulunan zeytin ağaçlarının kökünden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilmesi tepkilere ve huzursuzluğa yol açtı köy sakinleri bunların odunlarını satmak amacı ile kökünden kesildiğini bu konuda önümüzdeki günlerin kış olması ve tüp gaz ve elektiriğin pahalı olmasından dolayı kesilip satıldığı asırlık zeytin ağaçlarının kesildiğini söylediler ve kaymakamlık ve orman dairesini görev yapmaya çağırdılar .