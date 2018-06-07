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Kaymakamlık soruşturma başlattı!

Gazetemiz KIBRIS MANŞET'in dün gündeme getirdiği "İZİNSİZ BAĞIŞ TOPLAMA" adı altında sahtekarlıkla para temin edenler, vatandaşın duygularını sömürerek yalan dolanla halkı dolandıranlar hakkında Lefkoşa Kaymakamlığı soruşturma başlattı.

Kaymakamlık soruşturma başlattı!

Gazetemiz KIBRIS MANŞET'in dün gündeme getirdiği "İZİNSİZ BAĞIŞ TOPLAMA" adı altında sahtekarlıkla para temin edenler, vatandaşın duygularını sömürerek yalan dolanla halkı dolandıranlar hakkında Lefkoşa Kaymakamlığı soruşturma başlattı.

07 Haziran 2018 Perşembe 09:22
Kaymakamlık soruşturma başlattı!

Kaymakamlık soruşturma başlattı!

Gazetemiz KIBRIS MANŞET'in dün gündeme getirdiği "İZİNSİZ BAĞIŞ TOPLAMA" adı altında sahtekarlıkla para temin edenler, vatandaşın duygularını sömürerek yalan dolanla halkı dolandıranlar hakkında Lefkoşa Kaymakamlığı soruşturma başlattı.

KIBRIS MANŞET'e konuyla ilgili bilgi veren Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, gazetemizin haberini ihbar kabul ederek tüm bu olaylarla ilgili çalışma yaptıklarını ve özel olarak habere konu "ADADA HAYAT" isimli gazete ve adına bağış topladığı iddia edilen çocukla ilgili soruşturma başlattıklarını, öncelikle çocuğun ailesinden de bilgi alarak gazeteyi çıkaranlarla ilgili soruşturmaya devam edeceklerini söyledi.

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Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri KIBRIS MANŞET’e yaptığı açıklamada, hiçbir derneğin, kurum-kuruluşun bile Kaymakamlıktan izinsiz bağış kampanyası düzenlemesinin, bağış toplamasının, bağış yöntemiyle gazete, dergi, oyuncak, takı türü eşya satarak bağış ve/veya yardım toplamasının büyük bir suç olduğunu ve cezalandırmayı gerektiren suç unsurları içerdiğini söyledi.

Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Kaymakamlıklar tarafından izinlendirilen yardım kampanyalarının bile Vergi dairesinden izinlendirilen ve mühürlü olan makbuzlar kullanılarak yapıldığını, kampanya sonunda da Kaymakamlik tarafından hesapların kontrol edildiğini söylerken, vatandaşların yardım ve bağış talepleri karşısında ısrarla kaymakamlık izni sormalarını, bulunmayanları da derhal Kaymakamlıklara veya en yakın polis karakoluna bildirmelerini istedi.

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