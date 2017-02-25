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25 Şubat 2017 Cumartesi 09:33

Kayıplarla İlgili Dna Analizleri Yeniden Yapılıyor

Kayıplarla İlgili Dna Analizleri Yeniden Yapılıyor
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KÜÇÜK: “DAHA DETAYLI ANALİZLER YAPILIP, DNA PROFİLLERİ AİLELERİN PROFİLLERİYLE YENİDEN KARŞILAŞTIRILIYOR”

Kayıp Şahıslar Komitesi, DNA tespit aşamasında yapılan hatadan dolayı, 2007-2012 döneminde gerçekleştirilen kayıp şahıslarla ilgili kimliklendirme çalışmalarını yeniden değerlendirme kararı aldı.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, söz konusu dönemde yapılan bütün kimliklendirmelerin bir daha analize tabi tutulacağını söyledi.

TAK’ın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Plümer, bu aşamada sadece DNA profilleriyle aile profillerinin yeniden karşılaştırılacağını belirtti.

Amerika’daki BODE Genetik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek analizlerin, geçmişte Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde yapılanlardan daha ayrıntılı olacağına vurgu yapan Küçük, analiz ve gerekli istatistiki çalışmaların birkaç ay içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Küçük, ailelerin, gelişmelerle ilgili olarak komite tarafından sürekli bilgilendirileceğini belirtti.

Kayıp Şahıslar Komitesi bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Maryland şehrindeki laboratuvarlarda yapılan yeni DNA analizlerinde, kimliği tespit edilen bir şahsın ailesine başkasına ait kalıntılarının verildiğinin ortaya çıktığını açıklamıştı.

Nöroloji ve Genetik Enstitüsü de bu açıklamanın ardından kayıp yakınlarından özür dilemişti.

Kayıp Şahıslar Komitesi bugüne kadar 1201 kazı çalışması, 742 de kimlik tespiti yaptı.

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