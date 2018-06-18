banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93551
ALTIN
194.441
DOLAR
4.7152
STERLİN
6.2383
EURO
5.4636
Anne ile oğlu ucuz atlattı
ANNE İLE OĞLU UCUZ ATLATTI
Darpçı güvenlikçiler 9 kişi oldu
DARPÇI GÜVENLİKÇİLER 9 KİŞİ OLDU
Silahlı baskın soruşturmasında Arı’da tutuklandı
SİLAHLI BASKIN SORUŞTURMASINDA ARI'DA TUTUKLANDI
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
banner282
Flaş Haber
Anne ile oğlu ucuz atlattı
Kapat

Kayıplar Komitesi üyeleri Moskova’ya gidiyor

Kayıplar Komitesi üyeleri Moskova’ya gidiyor

18 Haziran 2018 Pazartesi 08:21
Kayıplar Komitesi üyeleri Moskova’ya gidiyor

KOMİTENİN ÜÇ ÜYESİ, MOSKOVA’DA KIZILHAÇ TARAFINDAN DÜZENLENECEK ÇALIŞTAYDA KIBRIS’TA KAYIPLARIN BULUNMASI VE KİMLİKLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ MODEL VE ÇALIŞMALAR HAKKINDA SUNUM YAPACAK

KŞK ÜYELERİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA BRÜKSEL’DEOLACAK

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) üyeleri, Uluslararası Kızılhaç’ın düzenlediği bir çalıştayda sunum yapmak üzere Moskova’ya gidiyor.

Komitenin Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük’ten alınan bilgiye göre, perşembe günü düzenlenecek çalıştay için üyeler çarşamba günü adadan ayrılacak ve cuma günü geri dönecek.
“Çoklu bir sistemde iş birliği ile kayıpların bulunup kimliklendirilmesi” başlıklı çalıştayda, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üç üyesi, 5’er dakika, toplamda 15 dakikalık sunum yapacak. Üyeler daha sonra katılımcıların sorularını da yanıtlayacak.

banner277
Gülden Plümer Küçük, Kızılhaç’ın 1963’ten beri adada bulunduğunu belirterek, Komitenin BM’yi temsilen atanan üçüncü üyesinin de Kızılhaç’tan geldiğini söyledi.
Küçük, Moskova’daki toplantıda, Kıbrıs’ta kayıpların bulunması ve kimliklendirilmesiyle ilgili modeli ve çalışmalarını anlatacaklarını belirterek, “Tecrübelerimizi ve kullandığımız bilimsel yöntemleri paylaşacağız” dedi.
Küçük, komite üyelerinin gelecek hafta da Brüksel’e gideceğini açıkladı.
Gülden Plümer Küçük, Brüksel’de komitenin bütçesi ve çalışmaları konusunda görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

banner288
Son Güncelleme: 18.06.2018 11:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökçe: “İş dünyasıyla şeffaf ilişki kuracağız”
Gökçe: “İş dünyasıyla şeffaf ilişki kuracağız”
Türkiye’deki seçimler için oy kullanmada bugün son gün
Türkiye’deki seçimler için oy kullanmada bugün son gün
Yoldan çıkan araç takla attı
Yoldan çıkan araç takla attı
Harmancı bayram ziyaretleri gerçekleştirdi
Harmancı bayram ziyaretleri gerçekleştirdi
Anne ile oğlu ucuz atlattı
Anne ile oğlu ucuz atlattı
Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2018 arama kurtarma tatbikatı başlıyor
Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2018 arama kurtarma tatbikatı başlıyor
Sıla 4’ün “Garanfil” şarkısı işitme engelliler için işaret dilinde klip yapıldı
Sıla 4’ün “Garanfil” şarkısı işitme engelliler için işaret dilinde klip yapıldı
Sertoğlu: “Baba fedakarlıktır''
Sertoğlu: “Baba fedakarlıktır''
Akmercan, Güvercinlik’i ziyaret etti
Akmercan, Güvercinlik’i ziyaret etti
Güngördü: “Beylerbeyi’nin çehresi değişti”
Güngördü: “Beylerbeyi’nin çehresi değişti”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim