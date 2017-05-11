Kayıp Şahıslar Komitesi’nin New York Ziyareti…

KOMİTE PROJEYİ HIZLANDIRMAYI AMAÇLAYAN 2017-2020 PLANINI BM’YE SUNDU

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP) üyeleri 8-9 Mayıs tarihlerinde New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

CMP’den yapılan açıklamaya göre, üyeler, BM üyesi ülkelerin komiteye desteğini yineleyen BM Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Jeffrey Feltman, Barış Gücü Operasyonları Müsteşarı Jean-Pierre Lacroix ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Komite üyeleri, BM yetkililerine CMP'nin yeni teknolojilere yatırım yapma, yeni bilgi kaynaklarına erişme ve projeyi hızlandırmayı amaçlayan 2017-2020 stratejisini sundu. Birleşmiş Milletler’in New York ve Lefkoşa'daki arşivlerine erişim sağladığı için teşekkür edildi.

CMP 3. Üyesi Paul-Henri Arni ve iki Kıbrıslı araştırmacı da 24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında 1963/4 ve 1974 tarihli gizli ve kamuya açık Birleşmiş Milletler arşivlerini tarayıp, kayıp şahısların olası gömü alanlarının keşfedilmesine yardımcı olabilecek araştırma yapmıştı. Bu taramada, CMP araştırmacıları tarafından analiz edilecek belgeler elde edilmesini sağlanmıştı.

Açıklamada, New York'ta ilgili arşivlerin incelenmesinin tamamlanması için bir ziyaret daha yapılması gerekeceği belirtilerek, bunun, 12 ülkenin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin ilgili arşivlerini içeren ve CMP tarafından üstlenilen daha geniş kapsamlı bir çabanın parçası olduğu kaydedildi.

(RU/FEZ)