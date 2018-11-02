Kayıp Şahıslar Komitesi\'nin Dört Çalışanı Kolombiya’dan “uluslararası Adli Antropoloji Uzmanı” Olarak Akredite Edildi

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP), Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan dört antropoloğu, Latin Amerika Adli Antropoloji Yönetimi’nin (DALAF) teorik ve pratik sınavlarını başarılı bir şekilde geçmeleri dolayısıyla tebrik etti.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, 25 Ekim\'de İstenç Engin, Emine Çetinsel, Maria-Chrystalla Kyrkimtzi ve Uyum Vehit’in, Kolombiya\'dan Uluslararası Adli Antropoloji Uzmanı Sertifikası ile onaylanıp akredite edildiği kaydedildi.

Açıklamada, dünyanın en eski antropoloji federasyonu olan DALAF’ın, Adli Antropoloji Pratiği ve Antropoloji ve Adli Arkeoloji\'nin uygulanmasını teşvik etmek için etik ve profesyonel kriterler belirlemeye çalışan, kâr amacı gütmeyen bir sivil birlik olduğu belirtildi.

Açıklamada söz konusu eğitimlerin antropolojistlerin adli bilimlerdeki bilimsel gelişmeler konusunda doğrudan bilgi sahibi olmalarını sağlayacağı ve Komite’nin önümüzdeki yıllarda daha çok çalışanını sertifikalandırarak personelinin bu alandaki mükemmelliğini koruyacağı da ifade edildi.

(RU/HA)