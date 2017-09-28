Kayıp Şahıslar Komitesi İngiltere’de Temaslarda Bulundu

Kayıp Şahıslar Komitesi, İngiltere'nin başkenti Londra’da temaslarda bulundu. Komitenin üç üyesi Gülden Plümer Küçük, Nestoras Nestoros ve Paul-Henri Arni, İngiltere Dışişleri Baknalığı, Savunma Bakanlığı ve Milli Arşiv yetkilileri ve parlamento üyeleriyle görüştü.

Lefkoşa, 28 Eylül 17 (.): Kayıp Şahıslar Komitesi, İngiltere'nin başkenti Londra’da temaslarda bulundu. Komitenin üç üyesi Gülden Plümer Küçük, Nestoras Nestoros ve Paul-Henri Arni, İngiltere Dışişleri Baknalığı, Savunma Bakanlığı ve Milli Arşiv yetkilileri ve parlamento üyeleriyle görüştü.

Kayıp Şahıslar Komitesi adına BM Basın Sözcülüğü'nün yaptığı açıklamada, bu temasların temel amacının, komitenin Arşiv Araştırma Ekibi’nin önümüzdeki dönemde Londra’da yapacağı çalışmalar için, İngiltere yetkilileriyle Kıbrıs arşivleri konusunda daha ileri işbirliği arayışında bulunmak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu araştırmanın, 1963-64 ve 1974 yıllarında Kıbrıs ile ilgisi olan 12 ülke ve 2 uluslararası kuruluşun arşivlerinde muhtemel gömü yerleri konusunda yapılacak çalışma çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Üyelerin ayrıca Londra’da, Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının sivil örgüt temsilcileriyle görüşerek, çalışmaları hakkında bilgilendirdiği ve muhtemel gömü yerleriyle ilgili bilgi sağlanması konusunda destek talep ettiği belirtildi.

(HÖ)