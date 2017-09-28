Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Eylül 2017 Perşembe 07:44

Kayıp Şahıslar Komitesi İngiltere’de Temaslarda Bulundu

Kayıp Şahıslar Komitesi,&nbsp;İngiltere'nin başkenti Londra’da temaslarda bulundu. Komitenin üç üyesi Gülden Plümer Küçük, Nestoras Nestoros ve Paul-Henri Arni, İngiltere Dışişleri Baknalığı,&nbsp;Savunma Bakanlığı ve Milli Arşiv yetkilileri ve parlamento üyeleriyle görüştü.

Kayıp Şahıslar Komitesi İngiltere'de Temaslarda Bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Lefkoşa, 28 Eylül 17 (.): Kayıp Şahıslar Komitesi, İngiltere'nin başkenti Londra’da temaslarda bulundu. Komitenin üç üyesi Gülden Plümer Küçük, Nestoras Nestoros ve Paul-Henri Arni, İngiltere Dışişleri Baknalığı, Savunma Bakanlığı ve Milli Arşiv yetkilileri ve parlamento üyeleriyle görüştü.

Kayıp Şahıslar Komitesi adına BM Basın Sözcülüğü'nün yaptığı açıklamada, bu temasların temel amacının, komitenin Arşiv Araştırma Ekibi’nin önümüzdeki dönemde Londra’da yapacağı çalışmalar için, İngiltere yetkilileriyle Kıbrıs arşivleri konusunda daha ileri işbirliği arayışında bulunmak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu araştırmanın, 1963-64 ve 1974 yıllarında Kıbrıs ile ilgisi olan 12 ülke ve 2 uluslararası kuruluşun arşivlerinde muhtemel gömü yerleri konusunda yapılacak çalışma çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Üyelerin ayrıca Londra’da, Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının sivil örgüt temsilcileriyle görüşerek, çalışmaları hakkında bilgilendirdiği ve muhtemel gömü yerleriyle ilgili bilgi sağlanması konusunda destek talep ettiği belirtildi.

(HÖ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 Bin 700 TL Katkı... Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım...
#UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe Ve Güvensizliğe Hizmet Ediyor” #UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe...
Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına...
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Ada Lionslar’ın, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla...

Haberi Oku