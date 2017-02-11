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11 Şubat 2017 Cumartesi 13:25

Kayıp Şahıslar Komitesi, Abd’deki Yeni Dna Analizlerinde Kimliği Tespit Edilen Şahsın Ailesine Geçmişte Yanlış Kalıntı Teslim Edildiğini Açıkladı

Kayıp Şahıslar Komitesi, ABD’nin Maryland şehrindeki laboratuvarlarda gerçekleştirilen yeni DNA analizlerinde kimliği tespit edilen bir şahsın ailesine daha önce başkasının kalıntılarının verildiğinin ortaya çıktığını belirtti. Konuyla alakalı ailenin bilgilendirildiğini açıklayan Komite, hatanın geçmişte bir süre DNA analizlerinin yapıldığı Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden kaynaklandığını kaydetti.

Kayıp Şahıslar Komitesi, Abd'deki Yeni Dna Analizlerinde Kimliği Tespit Edilen Şahsın Ailesine Geçmişte Yanlış Kalıntı Teslim Edildiğini Açıkladı
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KOMİTE, DNA ANALİZLERİNDEKİ YANLIŞLIĞIN GÜNEY KIBRIS’TAKİ NÖROLOJİ VE GENETİK ENSTİTÜSÜ’NDEN KAYNAKLANDIĞINI BELİRTTİ

Lefkoşa, 11 Şubat 17 (.):  Kayıp Şahıslar Komitesi, ABD’nin Maryland şehrindeki laboratuvarlarda gerçekleştirilen yeni DNA analizlerinde kimliği tespit edilen bir şahsın ailesine daha önce başkasının kalıntılarının verildiğinin ortaya çıktığını belirtti. Konuyla alakalı ailenin bilgilendirildiğini açıklayan Komite, hatanın geçmişte bir süre DNA analizlerinin yapıldığı Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden kaynaklandığını kaydetti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden bugün yapılan resmi açıklamada, aileye teslim edilen hatalı kalıntıların DNA analizlerinin 2009 yılında Güney Kıbrıs’taki Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde (CING) yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu dönemde Kıbrıs’taki enstitüde çıkan hatalı DNA analizleri nedeniyle yanlış kimliklendirmeler yapılmış olduğu sonucunun ortaya çıktığı ifade edildi. Komite açıklamasında, CING’de analizi yapılan  vakaların gözden geçirilmekte olduğu ifade edildi.

HATA ABD’DEKİ LABORATUVARDA ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu şahsın kalıntılarının 2015’te yapılan kazılarda ortaya çıkarıldığı ve DNA analizlerinin Maryland’da BODE Cellmark Forensics isimli merkezin laboratuvarlarında gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, kimliği yeni analizlerde ortaya çıkan kişinin ailesine hali hazırda başka bir kişinin kalıntılarının teslim edildiği ifade edildi.
Komite’nin, yanlışlığın tespit edilmesinin ardından aileyle temasa geçtiği, komite üyelerinin aileye üzüntülerini ilettiği ve en kısa zamanda doğru kalıntıların aileye tesliminin yapılacağı bilgisini verdiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Kayıp Şahıslar Komitesi tüm kayıp ailelerine çalışmalarının her aşamasında en üst düzeyde teknolojiden yararlanıldığı konusunda yeniden teminatta ve taahhütte bulunur. Bu çerçevede konuyla alakalı başka vakalar da gözden geçirilme sürecindedir.”

Komite, yanlışlığa maruz kalan aileyle ilgili açıklama yapmazken, Rum basını söz konusu ailenin Rum olduğunu yazmıştı.

(HÖ)

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