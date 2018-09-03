“kayıp Özne: Kıbrıslı Türklerin Ahvali” Paneli Bu Akşam Yapılıyor



Lefkoşa, 3 Eylül 18 : Işık Kitabevi’nin düzenlediği 31’inci Kitap Fuarı “Kayıp Özne: Kıbrıslı Türklerin Ahvali” paneliyle devam edecek.

Bu akşam saat 20.30’da başlayacak paneli Cenk Mutluyakalı yönetecek. Panelde Hürrem Tulga, Hasan Yıkıcı ve Mustafa Ongün konuşma yapacak. Niyazi Kızılyürek’in \'\'Kayıp Özne\'\' adını verdiği kitabı da satışta olacak.

31’inci Kitap Fuarı’nda yarın akşam da Kıbrıs sorunu konuşulacak. Niyazi Kızılyürek’in yöneteceği “Kıbrıs Sorunu; Kırılmanın eşiğinde mi?” panelinde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat konuşmacı olacak.

(RÇ/HA)



