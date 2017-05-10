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10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:27

“kayıp” Oyunu 3. Mesarya Tiyatro Şöleni’nde

Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Kayıp” oyunu 11 Mayıs Perşembe saat 20.00’de Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği 3. Mesarya Tiyatro Şöleni’nde sergileniyor. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) - Satirigo Tiyatrosu işbirliğinde sahnelenen “Kayıp” oyunu Türkçe üst yazıyla Yunanca sahnelenecek.

'kayıp” Oyunu 3. Mesarya Tiyatro Şöleni'nde
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Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Kayıp” oyunu 11 Mayıs Perşembe saat 20.00’de Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği 3. Mesarya Tiyatro Şöleni’nde sergileniyor. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) - Satirigo Tiyatrosu işbirliğinde sahnelenen “Kayıp” oyunu Türkçe üst yazıyla Yunanca sahnelenecek.

Oyunda, Kıbrıslı Rum oyuncular Yiorgos Mouaimis, Christina Christofia, Antony Papamichail, Diomidis Koufteros ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncularından İzel Seylani rol alıyor.

“Kayıp” oyunu, kaynağını geçmişten alan ve yinelenen bir savaş travmasının etrafında, savaş sonrası “durumu” ele alıyor. Adanın ortak geçmişi ve ortak acısından hareket ediyor. Savaş sonrası neslin neyi kaybettiği sorusunun yanıtı peşinde bir sorgulama, savaşın ardından geçmiş, gelecek ve bugünle içten bir yüzleşme çabası niteliğini taşıyor.

LBT açıklamasına göre, oyun, 11 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de Beyarmudu Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde sahnelenecek. Ayrıntılı bilgi ve bilet rezervasyon için 0542 869 09 90 aranabilecek.

(HÖ)

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