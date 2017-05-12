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12 Mayıs 2017 Cuma 12:31

“kayıp”, Mesarya 3. Tiyatro Şöleni’nde Sahnelendi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Satiriko Tiyatrosu’nun ortak projesi, Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Kayıp” adlı oyun; Mesarya 3. Tiyatro Şöleni’nde sahnelendi.

'kayıp”, Mesarya 3. Tiyatro Şöleni'nde Sahnelendi
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Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Satiriko Tiyatrosu’nun ortak projesi, Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Kayıp” adlı oyun; Mesarya 3. Tiyatro Şöleni’nde sahnelendi.

3. Tiyatro Şöleni Koordinatörü İzel Seylani’den yapılan açıklamaya göre, “Kayıp” oyununda öğrencisi Antony Papamichael ile sahne alan George Muaimis, Mesarya’nın “Usta Sanatçısı” seçildi.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip yaptığı konuşmada, oyundan büyük bir ders alınması gerektiğini belirterek, savaş yıllarının bir daha yaşanmaması ve adaya kalıcı barışın gelmesini diledi.

Satiriko Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Kostas Kafkaridis’in de, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile otuz yıldır yürüttükleri dayanışma ve işbirliğini Mesarya 3. Tiyatro Şöleni’ne taşımaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiği belirtildi.

Şölen Koordinatörü İzel Seylani ise oyun sonunda sanatta “usta” olabilmek için bir sanatçının yıllarını sanata adamasının yanında öğrenci yetiştirmesi gerektiğine, aynı zamanda öğrencileri ile deneyimini paylaşması gerektiğini vurguladı.

Muaimis’in ise festival komitesine onu ödüle layik gördükleri için teşekkür ettiği ifade edildi.

(UG/ÖK)     FOTOĞRAFLI

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