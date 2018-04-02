KAYIP ŞEHİT İHSAN GÜVEN SALİH TOPRAĞA VERİLDİ

Doğruyol’da1974'te şehit olup, Kayıplar Komitesi'nin Tekke Bahçesi'ndeki kazılarında bulunan İhsan Güven Salih bugün toprağa verildi.

Salih, Küçük Kaymaklı Camisi’nde saat 09.30’da kılınan cenaze namazının ardından saat 09.40’ta askeri törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.

Törene, UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın yanı sıra sivil ve askeri yetkililer, gazeteciler, muharip dernek temsilcileri, Kayıp Şahıslar Komitesi mensupları, İhsan Güven Salih’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ve saygı atışıyla başlayan törende İhsan Güven Salih’in tabutunun sarılı olduğu bayrak oğlu Salih Güven’e teslim edildi. Defin işleminin ardından mezara çiçekler bırakıldı ve din görevlisi dua okudu.

Törende, KTBK Gaziler Derneği Başkanı Adül Çimen konuşma yaptı. İhsan Güven Salih’in Doğruyol’da 600 kişilik Rum birliğine karşı 24 kişiyle beraber omuz omuza savaştığını kaydeden Çimen, Salih’in kahramanca şehit olduğunu vurgulayarak, ailenin rahat olmasını istedi.