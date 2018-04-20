Kayıp Şehit Ahmet Derviş İçin Cenaze Töreni Düzenlenecek

Baf Kapısı’nda 1960 yılında şehit düşen ve kayıp kazıları çerçevesinde bulunarak kimlik tespiti tamamlanan Ahmet Derviş için 27 Nisan’da cenaze töreni düzenlenecek.
20 Nisan 2018 Cuma 15:11
Son Güncelleme: 20.04.2018 19:24
Baf Kapısı’nda 1960 yılında şehit düşen ve kayıp kazıları çerçevesinde bulunarak kimlik tespiti tamamlanan Ahmet Derviş için 27 Nisan’da cenaze töreni düzenlenecek.
Baf Kapısı’nda 1960 yılında şehit düşen ve kayıp kazıları çerçevesinde bulunarak kimlik tespiti tamamlanan Ahmet Derviş için 27 Nisan’da cenaze töreni düzenlenecek.