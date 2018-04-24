"Kayıp Şehit Ahmet Derviş Cuma Günü Çınarlı’da Defnedilecek"

Mağusa’da1963’te çalıştığı işyerinden Ağrotur’a giderken Lefkoşa’da Kaymaklı veya Baf Kapısı bölgesinde şehit edilen ve kalıntıları yıllar sonra kayıp kazıları çerçevesinde bulunarak kimlik tespiti yapılan Ahmet Derviş, cuma günü Çınarlı’da defnedilecek.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Derviş’in naaşı, 27 Nisan Cuma günü saat 10.00’da Çınarlı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle Çınarlı Mezarlığı’na defnedilecek.

Ailesinin verdiği bilgiye göre, Tekke Bahçesi’nde Ayvasıl mezarlarında kalıntıları bulunarak Kayıp Şahıslar komitesi tarafından kimliklendirilen aslen Artemili (Arıdamı) Ahmet Derviş, Mağusa’da NAAFI’de şoför olarak çalışıyordu.

Altı çocuk babası olan Derviş, 1931 doğumluydu.

Ahmet Derviş, 21 veya 23 Aralık 1963’te, Mağusa’daki işyerinden çıkıp Lefkoşa üzerinden Ağrotur’daki mağazaya mal götürürken Lefkoşa’da kayıp edilmişti.