"Kayıp Şehit Ahmet Derviş Çınarlı Mezarlığı’na Defnedildi"

Mağusa’da1963’te çalıştığı işyerinden Ağrotur’a giderken Lefkoşa’da Kaymaklı veya Baf Kapısı bölgesinde şehit edilen ve kalıntıları yıllar sonra kayıp kazıları çerçevesinde bulunarak kimlik tespiti yapılan Şehit Ahmet Derviş, bugün askeri törenle Çınarlı Mezarlığı’na defnedildi.
NAAFI Şirketinde şoförlük yaptığı sırada kayıp edilen Derviş’e ait kalıntılar, kayıp kazıları çerçevesinde Tekke Bahçesi’ndeki Ayvasıl Mezarları’ndan çıkarılmıştı.
Cenazeye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katıldı.