Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107179
ALTIN
171.708
DOLAR
4.0505
STERLİN
5.6016
EURO
4.8922
İki ithal üründe limit üstü kalıntı çıktı
İKİ İTHAL ÜRÜNDE KALINTI ÇIKTI 
Lefkoşa'dan bir tarih göçtü
LEFKOŞA'DAN BİR TARİH GÖÇTÜ
Dünkü yaşanan ölümlü trafik kazası nedeniyle festival iptal edildi!
Trafik kazası nedeniyle festival iptal...
Trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
ÖLÜMLÜ KAZA
banner256

"Kayıp Şehit Ahmet Derviş Çınarlı Mezarlığı’na Defnedildi"

Mağusa’da1963’te çalıştığı işyerinden Ağrotur’a giderken Lefkoşa’da Kaymaklı veya Baf Kapısı bölgesinde şehit edilen ve kalıntıları yıllar sonra kayıp kazıları çerçevesinde bulunarak kimlik tespiti yapılan Şehit Ahmet Derviş, bugün askeri törenle Çınarlı Mezarlığı’na defnedildi.

"Kayıp Şehit Ahmet Derviş Çınarlı Mezarlığı’na Defnedildi"

Mağusa’da1963’te çalıştığı işyerinden Ağrotur’a giderken Lefkoşa’da Kaymaklı veya Baf Kapısı bölgesinde şehit edilen ve kalıntıları yıllar sonra kayıp kazıları çerçevesinde bulunarak kimlik tespiti yapılan Şehit Ahmet Derviş, bugün askeri törenle Çınarlı Mezarlığı’na defnedildi.

27 Nisan 2018 Cuma 08:06
"Kayıp Şehit Ahmet Derviş Çınarlı Mezarlığı’na Defnedildi"

Mağusa’da1963’te çalıştığı işyerinden Ağrotur’a giderken Lefkoşa’da Kaymaklı veya Baf Kapısı bölgesinde şehit edilen ve kalıntıları yıllar sonra kayıp kazıları çerçevesinde bulunarak kimlik tespiti yapılan Şehit Ahmet Derviş, bugün askeri törenle Çınarlı Mezarlığı’na defnedildi.

NAAFI Şirketinde şoförlük yaptığı sırada kayıp edilen Derviş’e ait kalıntılar, kayıp kazıları çerçevesinde Tekke Bahçesi’ndeki Ayvasıl Mezarları’ndan çıkarılmıştı.

banner223
Kayıp Şehit Derviş’in cenaze töreni Çınarlı Mezarlığı’nda saat 10.00’da başladı. Cenaze namazının kılınması sonrasında, saygı duruşu ve saygı atışı ile birlikte cenazenin sarılı olduğu bayrak Derviş’in oğlu, Derviş Kocayiğit’e teslim edildi.

Cenazeye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katıldı.

Son Güncelleme: 27.04.2018 11:57
Anahtar Kelimeler:
MagusaKayıpşehitToprağaVerildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk hekiminin bir günü ele alınıyor
Çocuk hekiminin bir günü ele alınıyor
14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali sürüyor...
14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali sürüyor...
RüzgÂr Gülü Çocuk Festivali…
RüzgÂr Gülü Çocuk Festivali…
DP'Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ Salı günü Alevkayası Piknik Alanında
DP'Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ Salı günü Alevkayası Piknik Alanında
Güç-Sen’den Gazimağusa Limanı ile ilgili açıklama
Güç-Sen’den Gazimağusa Limanı ile ilgili açıklama
İki ithal üründe limit üstü kalıntı çıktı
İki ithal üründe limit üstü kalıntı çıktı
SUİB: “hayvancılar ve imalatçılar yükselen maliyetler karşısında sıkıntılı ve mağdur”
SUİB: “hayvancılar ve imalatçılar yükselen maliyetler karşısında sıkıntılı ve mağdur”
Lefkoşa'dan bir tarih göçtü
Lefkoşa'dan bir tarih göçtü
“13. Geleneksel Çilek Festivali” Yarın Başlıyor"
“13. Geleneksel Çilek Festivali” Yarın Başlıyor"
Cumuriyet Meclisi Heyeti, Avrupa Parlamentosu’nda Temaslarda Bulunuyor!
Cumuriyet Meclisi Heyeti, Avrupa Parlamentosu’nda Temaslarda Bulunuyor!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim