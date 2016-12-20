Kayıp Sahıslar Komitesi’nden, Dini Liderlerin Çağrısına Medyada Yer Verilmesi Talebi

Kayıp Şahıslar Komitesi, dini liderlerin çağrısının yer aldığı videonun gösterimi konusunda medya kuruluşlarına ve sosyal medya hesabı sahiplerine çağrıda bulundu.
Videoda, adadaki dini liderlerin Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuarı’na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kayıp şahıslarla ilgili bilgilerin paylaşılması yönünde yaptığı çağrı yer alıyor.
Kıbrıs Barış Süreci Dini Ofisi tarafından düzenlenen ziyarette, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Christostomos II, Kıbrıs Müftüsü Talip Atalay, Kıbrıs Ortodoks Ermeni Kilisesi Pederi Mashdots Askharian ve Kıbrıs Maronit Kilisesi Başpiskoposu Youssef Soueif ortak çağrıda bulunuyor.
Videonun yayımlanmasının, kayıpların bulunabilmesi çalışmalarına katkıda bulunacağı kaydedildi.
Video, https://www.dropbox.com/sh/nxlpeylc44fenvh/AAChE3JAljGbjuu1bdL1Tolua?dl=0 adresinden indirilebilir.