Kayıp Sahıslar Komitesi’nden, Dini Liderlerin Çağrısına Medyada Yer Verilmesi Talebi

Kıbrıs Barış Süreci Dini Ofisi tarafından düzenlenen ziyarette, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Christostomos II, Kıbrıs Müftüsü Talip Atalay, Kıbrıs Ortodoks Ermeni Kilisesi Pederi Mashdots Askharian ve Kıbrıs Maronit Kilisesi Başpiskoposu Youssef Soueif ortak çağrıda bulunuyor.

Videoda, adadaki dini liderlerin Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuarı’na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kayıp şahıslar la ilgili bilgilerin paylaşılması yönünde yaptığı çağrı yer alıyor.