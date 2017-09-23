Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri Londra’ya Gidiyor

Kıbrıs’ta 1963-64 ve 1974 yıllarındaki olaylarda kaybolan kişilerin gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerine verilmesi amacıyla çalışmalar yapan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üç üyesi, İngiliz arşivlerinden yararlanmak için Londra’ya gidiyor.

KOMİTE ÜYELERİ, İNGİLİZ ARŞİVLERİNİN İNCELENMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞMELER YAPACAK

Kıbrıs’ta 1963-64 ve 1974 yıllarındaki olaylarda kaybolan kişilerin gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerine verilmesi amacıyla çalışmalar yapan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üç üyesi, İngiliz arşivlerinden yararlanmak için Londra’ya gidiyor.

TAK muhabirinin Komitenin Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük’ten aldığı bilgiye göre, Kıbrıslı Türk üye Küçük, Rum üye Nestoras Nestoros ve BM temsilcisi üçüncü üye Paul-Henri Arni, 25-28 Eylül arasında İngiliz yetkililerle görüşmeler yapacak.

Londra’ya yarın gidecek komite üyeleri, İngiliz arşivlerinde Kıbrıs’ta 1963-63 ve 1974 yıllarına ait verilerden yararlanmak için izlenecek prosedürü belirleyecek.

Komite üyeleri, benzer bir ziyareti daha önce New York’a da yaparak BM arşivlerinin taranması için görüşmeler yapmıştı.

Arşivlerin incelenmesi işlemlerini Kayıp Şahıslar Komitesi bünyesinde bir Kıbrıslı Türk bir Kıbrıslı ve bir de BM temsilcisinden oluşturulan komite yapacak.

Öte yandan Kayıp Şahıslar Komitesi, kayıpların akıbetini belirlemek amacıyla kazılarını adanın her iki tarafında sürdürüyor.

Geçen yıl askeri bölgelerde 10 kazı yerinde çalışma yapan komite bu yıl şu ana dek izin verilen 11 bölgeden 8’inde kazı yaptı.