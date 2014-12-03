Kayıp Şahıslar Komitesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Teşekkür Etti

Kayıp Şahıslar Komitesi, 100 bin ABD dolar bağışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin, komitesiye son 8 yılda yaptığı mali destek, son bağışla 837 bin ABD dolarına ulaştı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin “Gömü Yerinden Çıkarma, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesi”ne yapılan bu bağış, uzun yıllardır birçok aileyi etkileyen belirsizliğe son verecek kayıpların kimliklendirilip, ailelerine teslimi amacında kullanılacak.

Komite bu yıl 159 kayıp şahısa ait kalıntının kimlik tespitinin yapılıp, ailelerine teslim edildiği belirtildi.