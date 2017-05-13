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13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:54

Kayıp Şahıslar Komitesi, Kazı Çalışması Yürütülen Bölgeler Hakkında Açıklama Yaptı

Kayıp Şahıslar Komitesi, Kazı Çalışması Yürütülen Bölgeler Hakkında Açıklama Yaptı
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Kayıp Şahıslar Komitesi, kazı çalışması yürütülen bölgeler hakkında açıklama yaptı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde gazetelerde komite tarafından yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili haberler çıkması üzerinde açıklama yapma zorunluluğu duyulduğu kaydedildi.

Bazı kayıp yakınlarının haberlerle ilgili komiteyi aradığı, bu nedenle gerçekler hakkında bilgi vermek ve kayıp yakınları açısından şeffaflık adına komitenin yürütülmekte olan kazı çalışmaları hakkında bilgi verme kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, ada genelinde iki toplumlu 10 ekibin kazı çalışması yapmakta olduğu, iki ekibin, Gökhan askeri bölge içerisinde iki farklı yerde üç ve Saint Hilarion’da da bir yerde dört kayba ait kalıntı çıkardığı; Mehmetçik’te altı, Minareliköy’de de en az bir kişiye ait olan kalıntı bulunduğu bildirildi.

Gazimağusa, Alsancak ve Akdeniz’de; Kıbrıs Rum kesiminde de Athalassa bölgesinde bulunan Yunan askeri kampı içerisindeki Agios Dometios’ta ve Baf bölgesindeki Konia köyünde de kazıların devam ettiği ifade etildi.

Kayıp şahıslarla ilgili bilgilerin paylaşılması çağrısında bulunulan açıklamada, “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyesi’nin ofis numarasının  +357 22 400181, Kıbrıs Rum Üyesi’nin ofis numarasının ise +357 22 400142 olduğu” belirtildi

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