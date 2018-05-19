Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmalarına ABD ve BM'den destek

ABD’de temaslarda bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi üyelerine, yürüttükleri insani çalışmalardan dolayı BM ve ABD yetkilileri destek verdi.



Komiteden yapılan açıklamaya göre, Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, Rum Üye Nestoras Nestoros ve üçüncü üye Paul-Henri Arni 15-18 Mayıs tarihleri arasında New York, Washington ve Virginia’da temaslarda bulundu.



Komite üyeleri New York’ta BM Genel Sekreteri’nin Özel Kalem Müdürü Maria Luiza Ribeiro Viotti, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Müsteşarı Jean-Pierre Lacroix, Genel Sekreteri'nin siyasi işler konusundaki yardımcılarından Miroslav Jenca ve UNDP üst düzey yetkilileriyle görüştü.





Washington’da ise ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen ile de görüşen komite üyeleri ayrıca FBI’ın antropoloji ve genetik laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.Temas kurdukları BM ve ABD otoritelerinin komitenin yürüttüğü insani çalışmalara destek verdiğine işaret edilen komite açıklamasında, görüşme yapılan herkese çalışmaları ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verildiği kaydedildi.Gelişmiş genetik analizleri ve araştırma tekniklerinin geliştirilmesi konularında işbirliği yapmanın görüşüldüğü belirtildi.



