Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Kasım 2017 Salı 14:30

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ, AVRUPA’DAKİ GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ, AVRUPA'DAKİ GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
KÜÇÜK VE DİĞER ÜYELER, VİYANA VE CENEVRE’DE ARŞİVLERDEN YARARLANMAK AMAÇLI GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK

Kıbrıs’ta 1963-64 ve 1974 yıllarındaki olaylarda kaybolan kişilerin gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerine verilmesi amacıyla çalışmalar yapan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üç üyesi, Avusturya arşivlerinden yararlanmak için Viyana’ya gitti.

Viyana’nın ardından Cenevre’de görüşmelerde bulunacak komite üyeleri, daha önce de aynı amaçla New York ve Londra’daki arşivlerden yararlanmak için izlenecek prosedürü ele almıştı.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, şu anda arşivleri görüşmek üzere diğer 2 üyeyle Avusturya’da olduklarını, daha sonra Cenevre’ye geçeceklerini söyledi.

Küçük, “1963-64 ve 1974 dönemi için her iki tarafın kayıpları hakkında arşivlerle ilgili geldik. Daha önce de Birleşik Krallık ve New York’a gitmiştik” dedi.

Kayıp Şahıslar Komitesi üyelerinin bu Cuma adaya dönmesi bekleniyor. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku