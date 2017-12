KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ, AVRUPA’DAKİ GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

KÜÇÜK VE DİĞER ÜYELER, VİYANA VE CENEVRE’DE ARŞİVLERDEN YARARLANMAK AMAÇLI GÖRÜŞMELERDE BULUNACAKKıbrıs’ta 1963-64 ve 1974 yıllarındaki olaylarda kaybolan kişilerin gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerine verilmesi amacıyla çalışmalar yapan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üç üyesi, Avusturya arşivlerinden yararlanmak için Viyana’ya gitti.Viyana’nın ardından Cenevre’de görüşmelerde bulunacak komite üyeleri, daha önce de aynı amaçla New York ve Londra’daki arşivlerden yararlanmak için izlenecek prosedürü ele almıştı.TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, şu anda arşivleri görüşmek üzere diğer 2 üyeyle Avusturya’da olduklarını, daha sonra Cenevre’ye geçeceklerini söyledi.Küçük, “1963-64 ve 1974 dönemi için her iki tarafın kayıpları hakkında arşivlerle ilgili geldik. Daha önce de Birleşik Krallık ve New York’a gitmiştik” dedi.Kayıp Şahıslar Komitesi üyelerinin bu Cuma adaya dönmesi bekleniyor.