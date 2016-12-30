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Kayıp Aranıyor!

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30 Aralık 2016 Cuma 15:08

Kayıp Milyarder Kuzeyde mi?

Kayıp Milyarder Kuzeyde mi?
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Çelik milyarderi kuzeye mi geçti?
Milano’dan Kıbrıs’a 15 Aralık’ta gelen milyarder, Larnaka Havaalanı’na gelişinde tutuklanmıştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri, bürokrasi hatası sebebiyle, Rusya tarafından aranan Rus milyarder Dmitry Gerasimenko’nun kuzeye geçtiğini düşünüyor.

In-Cyprus sitesinde yer alan habere göre, mahkemenin aldığı ihraç kararının bürokrasi hatasına takılması üzerine, 38 yaşındaki milyarderin Kıbrıs’ın kuzeyine kaçtığından şüphe ediliyor.Ukrayna doğumlu, Rus pasaport sahibi Gerasimenko, 2007- 2009 yılları arasında, Krasny Oktyabr isimli kendi çelik şirketine ait 65 milyon Amerikan dolarını zimmetine geçirmekle suçlanıyordu.

Milano’dan Kıbrıs’a 15 Aralık’ta gelen milyarder, Larnaka Havaalanı’na gelişinde tutuklanmıştı.

Gerasimenko'nun mahkeme süresince yetkililere teslim ettiği pasaportunu geri almaması sebebiyle kuzeye sahte pasaportla geçtiğinden şüpheleniliyor.  Çelik fabrikası ile birlikte, Gerasimenko iki basketbol takımının da sahibi.Gerasimenko, memleketinde genç basketbol kariyeri ile de biliniyor.





 
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